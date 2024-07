‘De Graafschap wil stunten en voormalig doelman Ajax en Feyenoord naar Doetinchem halen’

De Graafschap wil zich versterken met , zo weet Transferwatch.nl. De Griekse doelman zit zonder club nadat hij eerder deze zomer uit zijn contract liep bij Feyenoord. Hij zou inmiddels een aanbieding hebben ontvangen.

De Graafschap had in eerste instantie de zinnen gezet op Thijs Jansen van Feyenoord. De doelman speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Doetinchem, maar vertrok deze zomer definitief naar SC Cambuur. De Superboeren zijn zodoende doorgeschakeld naar Lamprou, die deze zomer transfervrij vertrok uit De Kuip.

Lamprou tekende afgelopen zomer voor een seizoen bij Feyenoord, maar tot speelminuten kwam de Griek niet. In het verleden kwam hij wel negentien duels in actie voor de Rotterdammers. Verder kwam hij in Nederland ook uit voor Ajax, Willem II, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en Vitesse. Daar kan de doelman met De Graafschap dus nog een club aan toevoegen.

Volgens het bovengenoemde medium heeft Lamprou inmiddels gesproken met de Doetinchemmers en zou hij zelfs al een aanbieding hebben ontvangen. Mocht hij tekenen op De Vijverberg, wordt de Griek de vijfde zomeraanwinst voor de Keuken Kampioen Divisie-club.

