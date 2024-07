'Ik ben nog wel een beetje op zoek naar de voetbalverklaring om hem op te stellen, maar dát is onovertroffen'

Maarten Wijffels is er nog altijd niet over uit wat de ideale invulling van de rechterkant van het Nederlands elftal is. De verslaggever van het Algemeen Dagblad is weliswaar niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van , maar ziet wel dat de vleugelverdediger van Internazionale ontzettend belangrijk is voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Maar wie dan vóór Dumfries moet spelen? Volgens Wijffels is dat al ‘jaren’ een probleem in Oranje.

De opstelling van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland was in de aanloop naar de start van het toernooi al op veel plekken in te vullen. Op een aantal posities stonden nog wel wat vraagtekens. De rechtsbackpositie, bijvoorbeeld. Dumfries was lang onomstreden in het elftal van Koeman, maar na een moeizaam seizoen in Italië en door de stormachtige ontwikkeling van Jeremie Frimpong werd de roep om een basisplaats voor laatstgenoemde steeds luider. Dumfries is echter nog altijd de eerste keus op de rechtsbackpositie en daar kan Wijffels zich wel in vinden.

“Het is een beetje ondefinieerbaar. Ik ga dan toch maar af op wat Marco van Basten altijd zegt”, zo klinkt het in de AD Voetbalpodcast. “Van Basten is altijd super kritisch en je kunt zelfs zeggen negatief over spelers. Maar over Dumfries zegt hij: als ik nog had gespeeld, dan het liefst altijd zo’n rechtsback. Ja, wat is dat? Het is een beest, die wil je in je elftal.” Wijffels plaatst nog wel zijn vraagtekens bij de voetballende kwaliteiten van Dumfries. “Ik ben nog wel een beetje op zoek naar wat de voetbalverklaring is om hem op te stellen, want dat valt natuurlijk niet altijd mee. In de zin van balaannames. Hij staat niet altijd opengedraaid als hij een bal aanneemt, dan kan hij alleen maar terug. Dat zie je wel. Ook uit zijn voorzetten is nog wel meer te halen.”

Volgens Wijffels staat daar wel heel wat tegenover. Dumfries is met zijn drive van ongelooflijke waarde voor het Nederlands elftal. De vleugelverdediger stopt een hoop energie in een wedstrijd en zorgt er daarmee onder meer voor dat zijn tegenstander achter hém aan moet rennen en niet andersom. Bovendien is Dumfries, ondanks zijn tekortkomingen aan de bal, regelmatig direct bij een doelpunt betrokken. Na 56 interlands staat de teller - volgens cijfers van Transfermarkt.nl - op zes doelpunten en zestien assists. “Dat is onovertroffen. Het is toch een wapen hoor, als je hem aan de rechterkant hebt en hij opkomt bij de tweede paal. Hij moet er dus wel in”, zegt Wijffels.

Géén échte rechtsbuiten

Maar de invulling van de rechtsbackpositie is ook voor Wijffels een groot vraagteken. Hij ziet dat de linkerkant met Cody Gakpo uitstekend is bezet, maar zo’n speler ontbreekt op de andere flank. “Dat was Arjen Robben, dát zoek je. Dan heb je dreiging op beide flanken. Maar zo’n speler is er niet. Xavi Simons is daar neergezet, maar die lijkt nu toch wat meer voor centraal en dan wat aan de linkerkant uitwaaieren. Bergwijn heeft het in de wedstrijd tegen Roemenië goed gedaan als naar binnen spelende buitenspeler, maar is natuurlijk ook geen constante speler geweest bij zowel zijn clubs als in Oranje”, zegt Wijffels, volgens wie het daarom te voorbarig is om nu te zeggen dat Steven Bergwijn dé man op rechts is. “Donyell Malen is meer een vrijbuiter en Jeremie Frimpong moet meer komen, dat is dan toch meer de wingback die speelt.”

Wijffels noemt vervolgens ook Crysencio Summerville en Justin Kluivert als opties, maar eerstgenoemde moet zijn debuut in het Nederlands elftal nog maken en laatstgenoemde is al tijden niet meer opgeroepen. “Er is gewoon niemand waar je geen twijfel over hebt zoals bij Gakpo op links, al jaren niet. Die invulling is niet te geven. Dat verschilt per tegenstander en dan moet je maar hopen dat het meevalt”, aldus Wijffels.

