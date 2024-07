Dit is wie Cody Gakpo omhelsde na zijn doelpunt voor Oranje tegen Roemenië

heeft het Nederlands elftal op voorsprong gezet in de wedstrijd tegen Roemenië. De aanvaller vierde zijn doelpunt door staflid Martin Cruijff te omhelzen.

In de twintigste minuut trok Gakpo vanaf de rechterflank naar binnen. Rechtsback Andrei Ratiu kon zijn schot niet afstoppen. Gakpo vuurde raak in de linkerhoek met een poeier van 121 kilometer per uur en rende richting de dug-out, om daar fysiotherapeut Cruijff op te zoeken.

Gakpo is met drie doelpunten dit toernooi de topscorer van Oranje. Hij maakte zes van zijn twaalf doelpunten voor Oranje op hoofdtoernooien (EK of WK); van alle spelers met minstens zeven goals voor Oranje, had alleen Johnny Rep een hoger percentage op hoofdtoernooien (67 procent: 8 van de 12).

Artikel gaat verder onder video

Cruijff is een oud-voetballer, die speelde voor SC Cambuur, HFC Haarlem, Telstar, TOP Oss en AEK Larnaca. Na zijn voetballoopbaan werd hij fysiotherapeut; sinds 2018 is hij in dienst bij het Nederlands elftal. Voor zover bekend is hij geen familie van Johan en Jordi Cruijff.

Volg de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.