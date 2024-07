Doek valt voor Girondins Bordeaux: zesvoudig Frans kampioen stopt als profclub

Girondins Bordeaux vraagt geen proflicentie aan voor het nieuwe voetbalseizoen. De club kampt met grote financiële problemen en zal alle spelerscontracten ontbinden. Het trainingscomplex wordt gesloten.

Girondins Bordeaux speelde sinds 2022/23 in de Ligue 2. Met een dertiende plek op het tweede niveau beleefden Les Girondins vorig seizoen het slechtste seizoen uit de clubgeschiedenis. Vanwege de financiële problemen werd Girondins Bordeaux deze zomer teruggezet naar het derde niveau. Aanvankelijk tekende de club beroep aan tegen dat besluit, maar het beroep werd eerder deze week ingetrokken.

Een redding lonkte toen de club in onderhandeling ging met Fenway Sports Group, de eigenaars van Liverpool, over een overname. FSG trok zich echter terug uit die gesprekken. Omdat er geen oplossing voorhanden is, neemt Girondins Bordeaux het besluit om te stoppen als profclub.

Artikel gaat verder onder video

De voetbaltak van Girondins Bordeaux werd opgericht in 1920. De club werd landskampioen van Frankrijk in 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 en 2009. Ook werd viermaal de Coupe de France gewonnen, driemaal de Coupe de la Ligue, driemaal de Trophée des Champions (Supercup) en in 1995 won Girondins Bordeaux de Intertoto Cup, de enige Europese prijs op het palmares. Franse grootheden als Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu, Alain Giresse en Jean Tigana hebben een verleden bij de club.