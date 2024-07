Enkelvoudig Oranje-international vindt nieuwe club op tweede Duitse niveau

gaat aan de slag bij Preußen Münster, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder, die één keer uitkwam voor Oranje, maakt transfervrij de overstap van het Australische Western Sydney naar de 2. Bundesliga.

Hendrix doorliep zijn jeugdopleiding bij PSV, waar hij in augustus 2013 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Met de Eindhovenaren werd hij drie keer landskampioen, alvorens in januari 2021 naar Spartak Moskou te vertrekken. Na een jaar in Rusland werd hij een halfjaar verhuurd aan Feyenoord, waarmee hij de finale van de Conference League bereikte. Uiteindelijk kwam hij via Fortuna Düsseldorf en Western Sydney dus in Münster terecht. Zijn enige interland speelde Hendrix op 1 september 2016, toen hij in mocht vallen tijdens de oefennederlaag tegen Griekenland.

Preußen Münster was twee seizoenen geleden nog actief in de Regionalliga West, het vierde Duitse niveau. Vanuit daar werd twee seizoenen op rij promotie afgedwongen, waardoor de club voor het eerst sinds seizoen 1990/91 actief is op het tweede Duitse niveau. Volgens Hendrix is dat de reden om voor Münster te kiezen. “De successen van de afgelopen jaren en de ambitie van de club hebben mij overtuigd”, vertelt hij op de clubwebsite. “Deze twee promoties op rij doen mij verlangen naar meer en ik wil graag mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat wij als team ook succesvol zijn in de 2. Bundesliga. Ik heb al een jaar in deze competitie gespeeld en er erg van genoten. Bovendien is het dicht bij mijn huis. Ik kijk uit naar mijn tijd hier in Münster.”

Ook Ole Kittner, directeur sportzaken, is blij met de komst van de Nederlander. “Hij geeft ons met zijn vaardigheden een compleet nieuw element op het middenveld en zal met zijn spelintelligentie ook voor gevaar naar voren zorgen. Hij zal zijn teamgenoten beter maken, wat hem bijzonder waardevol maakt voor ons. Het is een win-winsituatie voor alle partijen.”

