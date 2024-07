‘FA zet hoog in en spot opvolger van Gareth Southgate bij Engelse topclub’

De Engelse voetbalbond hoopt Manchester City-trainer Pep Guardiola te strikken als opvolger van Gareth Southgate, meldt The Independent. Daarmee zet de FA hoog in qua opvolging voor Southgate, die dinsdag zijn vertrek als bondscoach kenbaar maakte. De Spanjaard heeft echter nog een contract voor één seizoen bij The Citizens.

Dat hoeft voor de FA echter geen probleem te zijn. De Engelse voetbalbond zou overwegen om een interim-bondscoach aan te stellen, waarna het in 2025 alsnog in zee gaat de succesvolle Guardiola. Er is echter wel één grote maar, weet The Independent. “Hoewel het niet de eerste keuze van de bond is om te wachten, is de Catalaan een dergelijk uitstekende kandidaat dat de FA zijn opties gaat heroverwegen indien er enige kans is Guardiola te strikken.”

Mocht de keuze van de FA vallen op Guardiola, dan zal de bond dus moeten kiezen voor een tussenpaus. Een van die namen die rondgaat hiervoor is Lee Carsley, die momenteel hoofdtrainer is van Engeland Onder 21. De Engelse voetbalbond ziet de Spanjaard als een geschikte kandidaat door zijn ervaring in de Premier League. “De prioriteit ligt nu bij een manager die de cultuur van het nationale team begrijpt”, aldus het Engelse medium.

Daarnaast heeft Guardiola in het verleden te kennen gegeven open te staan voor een functie als bondscoach, al ging het toen specifiek over het Braziliaanse nationale team. De FA wil snel een beslissing nemen, ook over een eventuele tussenpaus. Volgens The Independent zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de Spaanse coach pas vrij laat (tegen het einde van het seizoen 2024-2025) beslist over zijn toekomst.

