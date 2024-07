Farioli bejubelt twee Ajax-spelers: ‘Sinds zij zijn aangesloten, hebben ze heel goede dingen laten zien’

Francesco Farioli is te spreken over de ontwikkeling van Dies Janse en . De twee jonge Ajacieden krijgen in de voorbereiding de kans om zich in de kijker te spelen, en doen dat vooralsnog uitstekend, zo laat de Italiaan weten tegenover Voetbal International.

De nieuwe oefenmeester van Ajax heeft Janse en Banel meegenomen naar het trainingskamp op de Wageningse Berg. “Ik had vooraf alleen beelden gezien van Dies Janse en Jaydon Banel. Niet al te veel hoor, want het is een grote selectie”, begint Farioli.

Artikel gaat verder onder video

“Maar sinds het moment dat zij zijn aangesloten, hebben ze heel goede dingen laten zien. Ik ben erg blij met hen allebei”, complimenteert de 35-jarige trainer het duo. Farioli wil verder niet veel kwijt over individuele spelers. “Om nu meer spelers uit te lichten, vind ik eigenlijk niet zo fair, want iedereen doet het goed. Iedereen krijgt zijn kansen en geeft goede antwoorden. En zelfs sommige spelers die in mijn hoofd geen deel uitmaakten van het project, zijn heel hard aan het switchen naar de andere map. Het is volledig aan hen”, zegt de Italiaan.

Janse (18) maakte tot dusverre in alle oefenwedstrijden van Ajax (tegen PEC Zwolle, Sint-Truidense V.V. en Rangers FC) minuten. Banel (19) deed twee keer mee, tegen STVV en Rangers kwam hij in actie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-'miskoop' laat zich positief zien onder nieuwe trainer Farioli

"Zou het dan toch? Krijgt hij hem aan de praat?", vraagt Mikos Gouka zich af over een speler van Ajax.