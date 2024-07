Felix Zwayer krijgt bakken met kritiek uit binnen- en buitenland na Nederland - Engeland

Felix Zwayer is bij veel televisiekijkers de gebeten hond na de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. De Duitse scheidsrechter ontvangt veel kritiek om beslissingen die uitvielen in het nadeel van Nederland. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse kijkers uiten op X hun frustratie.

De kritiek gaat niet alleen om de dubieuze penalty die Zwayer in de eerste helft toekende, maar ook over momenten in de tweede helft. Zwayer floot Nederland regelmatig af, soms ten onrechte.

Zwayer was vooraf veelbesproken om een akkefietje met de Engelse sterspeler Jude Bellingham in het verleden. Bellingham kreeg het op 4 december 2021 flink aan de stok met de Duitse arbiter tijdens de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Na afloop uitte Bellingham bovendien enkele beschuldigingen aan het adres van Zwayer.

De Duitse scheidsrechter nam tijdens dat duel enkele dubieuze beslissingen en kreeg daarop flinke kritiek. Bellingham beschuldigde Zwayer na afloop indirect van omkoping en zinspeelde daarbij op het matchfixing-schandaal rond arbiter Robert Hoyzer uit 2005. Zwayer was kroongetuige en werd door de Duitse voetbalbond voor een half jaar geschorst.

"Wat verwacht je dan ook als je de grootste wedstrijd van Duitsland laat leiden door een scheidsrechter die ooit een duel heeft gemanipuleerd?", sprak de middenvelder na afloop van het duel. Deze uitspraak kwam Bellingham op een forse boete van veertigduizend euro te staan. Bovendien heeft de Duitse politie onderzoek gedaan naar deze uitspraken, maar uiteindelijk hebben zij er niets mee gedaan.

Op sociale media wordt door velen gerefereerd aan de oude uitspraken en wordt geconcludeerd dat de kritiek op Zwayer terecht is. Ook aanvoerder Virgil van Dijk was niet te spreken over het optreden van Zwayer. "Het zegt alles dat de scheids zo snel naar binnen gaat", vertelde hij voor de camera van de NOS.

NO corner kick + A FREEKICK FOR for England + a yellow card for Virgil van Dijk!



THIS REFEREE IS F*CKING TERRIBLE !!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/1Cm0dpaW6R — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 10, 2024

England almost score after another refereeing mistake, @UEFA I swear pic.twitter.com/50kUIz8Paa — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 10, 2024

Bellingham was right. This referee makes dubious decision. He should’ve stopped years ago.

Is this part of the German ‘wiedergutmachung’ towards England?#NEDENG — Maarten 🇮🇱 (@Maarten14232392) July 10, 2024

This referee has disrupted the game, worthless guy. #NEDENG — Klaus Schwabes (@herrschwabes) July 10, 2024

The referee is openly with England and that's f*cked up in a semi final shameful #NEDENG #EURO2024 — Χρύσα_Agust D⁷ (@goldy_little_) July 10, 2024

This referee HAS to have English relatives, he is terrible!! #NEDENG — The Rewilding Scotland Guy (@munrostomper) July 10, 2024

This referee is clearly desperate to prove that he's not seeking revenge against Bellingham for calling him a cheat #NEDENG — John Healy (@frankbullshitt) July 10, 2024