Farioli stelt Ajax-fans gerust met update over geblesseerde Hato

Francesco Farioli heeft wat zorgen rondom Jorrel Hato weggenomen. De verdediger zit vanwege een blessure niet bij de selectie voor het oefenduel met Olympiakos en ontbrak ook donderdagavond tegen Al-Wasl. Toch verwacht de oefenmeester dat de jongeling er volgende week tegen FK Vojvodina wel bij is.

“Zijn absentie heeft te maken met een situatie van een paar dagen geleden”, verklaart Farioli de afwezigheid van Hato in de voorbeschouwing op de oefenwedstrijd tegen Olympiakos bij Ziggo Sport. “Hij had een klein spierspasme, waardoor hij zich oncomfortabel voelde. Dat gebeurt vaker tijdens de voorbereiding.”

De oefenmeester maakt zich zodoende geen zorgen over de inzetbaarheid van Hato tegen Vojvodina. “Hij heeft gisteren alweer getraind en zal ook vandaag weer een sessie doen. Dus het feit dat hij ontbreekt, is om geen risico te nemen. Maar het gaat goed met hem en ik verwacht hem ook in de wedstrijd tegen Vojvodina.”

Over zijn opstelling voor volgende week, wil de Italiaan nog niet zo veel kwijt. “We gaan met elf man spelen, dat is in ieder geval zeker”, grapt hij. “Verder moet ik nog terugblikken en analyseren. Voor de jongens die vandaag spelen zal het afhangen van hoe ze uit deze wedstrijd komen. In twee, drie dagen wil ik een duidelijk idee hebben van wat de opstelling wordt voor komende wedstrijd.”

