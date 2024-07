Franse voetbalbond witheet na racistisch lied van Argentijnse selectie en stapt naar de rechter

Het racistische lied dat door de Argentijnse selectie is gezongen in de spelersbus na afloop van het winnen van de Copa América kan nog wel eens een vervelend staartje krijgen. De Franse voetbalbond heeft in een statement laten weten niet gediend te zijn van het racistische lied en onderneemt dan ook juridische stappen tegen de Argentijnse voetbalbond en de FIFA.

“De voorzitter van de Fédération Française de Football, Philippe Diallo, veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de onacceptabele racistische en discriminerende opmerkingen tegen spelers van het Franse nationale team in de context van een lied gezongen door spelers en supporters van het Argentijnse team na de overwinning op de Copa America en uitgezonden in een video op sociale media”, valt er te lezen in het statement.

“Gezien de ernst van deze schokkende opmerkingen, die in strijd zijn met de waarden van sport en mensenrechten, heeft de voorzitter van de FFF besloten om zijn Argentijnse collega en de FIFA direct voor de rechter te dagen en een klacht in te dienen wegens racistische en discriminerende opmerkingen”, besluit de FFF het statement.

“Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen allemaal uit Angola. Zo mooi, zie hoe ze vluchten. Ze neuken travestieten zoals Mbappé! Hun moeder is Nigeriaans, hun vader komt uit Kameroen”, luidde de tekst van het liedje, dat volgens berichten op social media dus hoorbaar was in de stream van middenvelder Enzo Fernández.

Op de stream is overigens ook te horen dat een lid van de technische staf of een ploeggenoot roept dat Fernández zijn livestream moet beëindigen (‘Cortá el vivo’, naar het Nederlands vertaald: 'Snel, zet de livestream uit!'). Hier werd echter geen gehoor aan gegeven door Fernández en de desbetreffende spelers.

