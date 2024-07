Giorgio Chiellini (39) kijkt vol verbazing naar beslissing van Ronald Koeman

vindt het opmerkelijk dat dit EK nog niet in actie is gekomen bij het Nederlands elftal, zo geeft de voormalig verdediger van Juventus aan in gesprek met Italiaanse media. De Ligt speelde in Italië samen met Chiellini en heeft in die tijd veel indruk gemaakt op het clubicoon van de Oude Dame.

"Ik had nooit verwacht dat hij geen basisspeler zou zijn", geeft Chiellini toe in gesprek met Sky Italia. Volgens de Italiaan moet er iets veranderd zijn in de ontwikkeling van De Ligt, als Koeman ervoor kiest om de 24-jarige voetballer op de bank te laten zitten: "Als deze keuzes worden gemaakt, betekent het dat hij wat problemen heeft in zijn ontwikkelingstraject. Wat ik heb gezien is een speler die niet op de bank kan zitten in dit soort teams", stelt Chiellini.

Artikel gaat verder onder video

Wel geeft Chiellini, inmiddels gestopt met voetballen, toe dat hij minder goed kan oordelen over hoe De Ligt zich manifesteert bij het Nederlands elftal: "Ik heb zo nu en dan dingen van hem gezien, maar ik weet niet wat er dagelijks gebeurt. We geven commentaar op de keuzes van de trainers, maar die zien ze elke dag", benadrukt Chiellini, die in ieder geval verbaasd is over het feit dat De Ligt de reservebank warm moet houden gedurende het EK in Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.