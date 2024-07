Grote naam diep teleurgesteld in Ten Hag: terugkeer alleen optie bij vertrek Nederlander

David De Gea staat na meer dan een jaar voor een terugkeer als prof. Een terugkeer bij Manchester United is echter geen optie, mede omdat de Spaanse doelman nog altijd diep teleurgesteld is in Erik ten Hag.

De Gea verdedigde tussen 2011 en 2023 het doel van United, maar vertrok vorig jaar transfervrij. De Engelse grootmacht plukte vervolgens André Onana weg bij Internazionale op voorspraak van Ten Hag, die eerder als hoofdtrainer van Ajax samenwerkte met de doelman uit Kameroen. De Gea bleef vervolgens zelf meer dan twaalf maanden zonder club.

Journalist Guillermo Rai van The Athletic meldt dinsdagavond dat De Gea teleurgesteld is in twee personen: Ten Hag en voormalig directeur John Murtough van United. De inmiddels 33-jarige goalie houdt de huidige coach van United en Murtough verantwoordelijk voor zijn vertrek en is volgens Rai ‘teleurgesteld’ in beiden. “Tegen de mensen die dicht bij hem staan zei De Gea zelfs dat hij een terugkeer zou overwegen als Ten Hag en Murtough zouden vertrekken”, klinkt het.

Murtough vertrok onlangs bij United, maar Ten Hag zwaait nog altijd de scepter bij de club. Daardoor zal De Gea dus sowieso niet terugkeren bij United. Volgens Rai zal de ervaren keeper zijn nieuwe club op zeer korte termijn bekendmaken, met avonturen in Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en Italië als opties.

