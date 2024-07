Hans Kraay spuwt gal: 'Ik erger mij zó kapot, laat dat in hemelsnaam gaan!'

Hans Kraay junior heeft zich tijdens de groepsfase van het EK in Duitsland enorm gestoord aan de scheidsrechters. De analist van ESPN vindt het uiterst vervelend dat de arbiters voor het nemen van bijna iedere corner het gesprek aangaan met verdedigers en aanvallers, die elkaar vasthouden in het strafschopgebied. Geef een strafschop of een vrije trap, is het advies van Kraay aan de scheidsrechters.

"De laatste twee, drie wedstrijden zijn ze (scheidsrechters, red.) volgens mij gecorrigeerd, maar in alle poulewedstrijden hangen en plukken verdedigers aan een aanvaller van de tegenpartij", doelt Kraay in het programma Voetbalpraat op de hoekschoppen tijdens het EK. Het duurt vaak lang voordat een hoekschop op dit eindtoernooi wordt genomen, aangezien scheidsrechters er regelmatig voor kiezen om spelers te waarschuwen voor het vasthouden van elkaar in het strafschopgebied.

Kraay vindt de huidige werkwijze van de arbiters iets wat totaal overbodig is: "Dan gaat de scheidsrechter er heen, dat duurt anderhalve minuut... Laat dat in hemelsnaam gaan. Laat die corner nemen! De eerste de beste die je ziet plukken, dan leg je de bal op de stip. Ik erger mij zo kapot aan de scheidsrechters die er preventief heengaan", besluit de analist van de sportzender.

