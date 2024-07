'Hard gelag voor Zirkzee: Manchester United toont interesse in nóg een spits'

Manchester United-trainer Erik ten Hag krijgt naast Rasmus Højlund weliswaar ook tot zijn beschikking, maar de club wil desondanks mogelijk nóg een spits aantrekken. De nummer acht van het afgelopen seizoen in de Premier League heeft op de korrel. De aanvaller van Brentford, die zich momenteel met Engeland voorbereidt op de EK-finale tegen Spanje, ziet een overgang naar Old Trafford wel zitten.

Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk zaterdagmorgen althans. Volgens de journalist van het Duitse BILD is Manchester United geïnteresseerd in de 28-jarige Toney, die bij Brentford nog een contract heeft tot de zomer van 2025. De aanvaller, die wegens een schorsing in het afgelopen seizoen slechts zeventien keer in actie kwam voor Brentford en daarin viermaal scoorde, heeft wel oor naar een overstap naar de gevallen grootmacht. Brentford zou door de zaakwaarnemer van Toney al op de hoogte zijn gebracht van diens wens.

Mocht Manchester United daadwerkelijk werd gaan maken van Toney, dan krijgt Ten Hag dus nóg een spits tot zijn beschikking. Manchester United telde vorig jaar nog ruim zeventig miljoen euro neer voor de komst van Højlund. De Deen had bij Atalanta Bergamo veel indruk gemaakt en kwam tijdens zijn eerste seizoen in Engeland tot zestien doelpunten in 43 wedstrijden. De peperdure aankoop krijgt er in de persoon van Zirkzee sowieso al een concurrent bij. De Oranje-international meldde zich twee dagen na zijn korte invalbeurt in de halve finale tegen Engeland in Manchester voor de medische keuring. Zirkzee komt over van Bologna.

Toney is in tegenstelling tot Zirkzee en ook Højlund nog actief op het EK in Duitsland. De Engelsman debuteerde op 26 maart 2023 in de nationale ploeg, maar moest door zijn schorsing wegens het overtreden van de gokregels lang wachten op zijn volgende interland. Hij maakte op 26 maart van dit jaar zijn rentree in de nationale ploeg en dwong een plekje af in de EK-selectie. Tijdens het toernooi in Duitsland kwam Toney vooralsnog tweemaal in actie. Hij verzorgde de assist voor het schitterende doelpunt van Jude Bellingham in de achtste finales tegen Slowakije en was een ronde later tegen Zwitserland trefzeker in de strafschoppenreeks.

Beside the Transfer of Joshua Zirkzee

(23), Manchester United is interested in Ivan Toney (28), striker, contract til 2025

❇️ Toney wants to join Manchester United

❇️ Brentford is already informed by the Agent of the striker — Christian Falk (@cfbayern) July 13, 2024

