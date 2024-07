Maduro geeft Koeman opmerkelijk advies: ‘Daar hoor ik nooit iemand over’

Volgens Hedwiges Maduro speelt Oranje op het Europees Kampioenschap niet in het optimale systeem. De nieuwe trainer van Almere City denkt dat Ronald Koeman in 4-4-2 zijn spelers een stuk beter in kan passen.

“Ik vind dat Depay niet goed speelt”, begint Maduro in Het EK Sportpaleis. “Hij heeft wel kwaliteiten en kan uit het niets een goal maken, maar Brobbey kan zeker van waarde zijn. Dat geldt ook voor Zirkzee. In Nederland gaat het veel over 5-3-2 of 4-3-3, maar ik hoor nooit iemand over 4-4-2. Terwijl Nederland daar goede spelers voor heeft.”

“Ik had Memphis en Brobbey voorin graag samen zien spelen, met Simons erachter. Een beetje zoals Leipzig speelt”, haalt hij de club van Xavi Simons aan. “Op die manier zou je spelers zoals Brobbey en Zirkzee makkelijker kwijt kunnen.”

Volgens Maduro is een van de problemen van het huidige systeem van Oranje dat er geen linksbenige rechtsbuiten is. Hij zou zelf dan ook Steven Berghuis hebben meegenomen. “Richting het EK was hij niet volledig fit, maar qua type speler had hij er zeker bij moeten zitten. Met zijn kwaliteiten vind ik dat hij erbij hoort. Hij had Nederland een extra wapen kunnen geven. Een linkspoot die vanaf rechts aan de binnenkant kan spelen, is er nu niet. Ik vind het een fantastische speler. Ik hoop dat hij fit blijft, zodat hij weer van waarde kan zijn voor Ajax komend seizoen”, besluit hij.

