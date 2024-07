Edwin van der Sar beschrijft in één woord hoe hij het afgelopen horrorjaar van Ajax beleefd heeft

Edwin van der Sar heeft maandagavond voor het eerst sinds zijn vertrek als algemeen directeur van Ajax zijn opwachting gemaakt in een talkshow. De oud-keeper noemt in De Avondetappe van de NOS de ontwikkelingen in Amsterdam in het afgelopen jaar 'pijnlijk'.

Tot mei 2023 fungeerde Van der Sar als algemeen directeur van Ajax. Korte tijd na zijn vertrek uit Amsterdam kwam het nieuws naar buiten dat de oud-keeper op vakantie in Kroatië was getroffen door een hersenbloeding. Daarvan is de 130-voudig Oranje-international inmiddels behoorlijk hersteld. Van der Sar was maandag op uitnodiging van de omroep aanwezig in de Tour de France, die afgelopen weekend van start ging in Italië. De oud-doelman maakte 'van binnenuit' mee hoe de Eritrese sprinter Biniam Girmay in Turijn (waar Van der Sar als keeper twee jaar onder contract stond bij Juventus) de etappezege pakte. 's Avonds schoof Van der Sar aan in de door Dione de Graaff gepresenteerde talkshow De Avondetappe.

Artikel gaat verder onder video

Ajax beleefde na het vertrek van Van der Sar een uiterst rumoerig jaar, waarin een directeur voetbalzaken (Sven Mislintat) en een trainer (Maurice Steijn) sneuvelden en de sportieve prestaties (ver) achterbleven bij de torenhoge verwachtingen. "Het was aan de ene kant fijn dat ik al afstand had genomen van Ajax", zegt Van der Sar over het afgelopen jaar. "Maar uiteindelijk zijn er mensen binnen de club en de selectie waar ik contact mee heb gehouden. En links en rechts sijpelde wel door wat er mis ging. Dat doet natuurlijk heel veel pijn bij alle Ajacieden, dat er binnen een jaar tijd zo'n grote stap achteruitgegaan is."

De Graaf vraagt Van der Sar vervolgens hoe hij dat zelf beleefd heeft: "Ook pijnlijk", luidt het antwoord. "Uiteindelijk word je na je stoppen weer fan van de club waar je alles aan te danken hebt gehad. Dan is het heel moeilijk om te zien." Over zijn eigen functioneren in de periode voorafgaand aan zijn vertrek heeft Van der Sar naar eigen zeggen 'bewust' niet teveel nagedacht. "De eerste vier, vijf maanden was ik vooral bezig met mijn herstel. En daarna ben ik eigenlijk wat meer gaan leven. Vakanties, leuke dingen gaan doen. Mijn leven is er weer, een leven zonder haast, eigenlijk. Dat is wat ik wilde. Om geen onrust meer te hebben in mijn leven."

Edwin van der Sar wil na hersenbloeding ‘leven zonder haast’.



In juli vorig jaar werd Van der Sar, die kort daarvoor was gestopt als algemeen directeur van Ajax, tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. pic.twitter.com/80xRGUAKeS — NOS Sport (@NOSsport) July 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.