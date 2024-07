Jan van Halst: ‘Hij is komend seizoen een vertrouwde kracht bij Ajax op het middenveld’

Jan van Halst weet vrijwel zeker dat aankomend seizoen nog altijd op het middenveld van Ajax te bewonderen is. De voormalig directeur van de Amsterdammers laat zich na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Sint-Truidense VV, waarin Taylor trefzeker was, lovend uit over de pas 22-jarige speler.

Taylor bracht zijn ploeg in de tweede helft op een 4-0 voorsprong tegen de Belgische formatie. De middenvelder, die afgelopen seizoen veelvuldig te maken kreeg met kritiek, is gegroeid, zo ziet Van Halst. “Hij is vorig jaar zo volwassen geworden, met al dat gedoe. Hij kreeg weerstand, maar ging er toen al heel volwassen mee om”, begint hij.

Artikel gaat verder onder video

Van Halst denkt dat de geboren Amsterdammer een belangrijke rol gaat krijgen in het nieuwe seizoen. “Hij is komend seizoen een vertrouwde kracht op het middenveld van Ajax, denk ik. Door de manier waarop hij is omgegaan met al die weerstand is hij een voorbeeld voor de rest van de groep. Dat draagt hij nu ook met zich mee.”

Van Halst, die actief is als analist bij Ziggo Sport, denkt dat Taylor zich nog wél kan verbeteren. “Hij moet misschien iets meer opeisen. Waar hij zelf altijd mee zat, was dat hij meer doelpunten wilde maken. Hij wil nog dominanter zijn en ook nog meer assists leveren. Daar heeft hij wel de kwaliteiten voor”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.