Johan Bakayoko sluit clubs uit en doet boekje open over zijn toekomstplannen

is tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland uitgebreid in gesprek gegaan met de aanwezige media. De Belgische aanvaller heeft onder meer tekst en uitleg gegeven over een eventuele transfer in de huidige transferperiode. Duidelijk wordt dat Bakayoko hoge ambities heeft, wat alleen maar in het voordeel van PSV kan werken.

Als het Engelse Brentford (dat eerder interesse had in Bakayoko) zich in Eindhoven zou melden voor de Belg, zou de aanvaller van PSV vermoedelijk een nee verkopen aan de club uit Londen. Bakayoko kijkt kritisch naar welke club interesse toont: "Ik sluit heel veel clubs uit. Mijn ambities liggen hoog en niet bij clubs in de middenmoot", benadrukt de aanvaller van PSV in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik heb het hier goed, dus ruil PSV alleen in voor een club die om de prijzen speelt."

Dat is voor PSV goed nieuws, want hoe minder clubs voor Bakayoko interessant zijn, hoe groter de kans is dat de Belg komend seizoen opnieuw in het Philips Stadion valt te bewonderen. Vervolgens komt de naam van Paris Saint-Germain ter sprake. In de wandelgangen is Bakayoko al vaker aan de Franse grootmacht gelinkt: ‘Ik denk wel dat ik daar de kwaliteiten voor heb", doelt Bakayoko op een eventuele transfer naar Paris Saint-Germain. Dat geloof heb ik in mezelf. Maar overal moet ik me wel bewijzen", benadrukt de aanvaller, die zelf aangeeft het gevoel te hebben dat hij klaar is voor de top.

De komende periode zal meer duidelijk moeten worden over de toekomst van Bakayoko in Eindhoven. De aanvaller blijft er zelf naar eigen zeggen rustig onder, aangezien hij het op dit moment ook erg goed heeft: "Laat duidelijk zijn dat ik het hier bij PSV nog altijd geweldig naar mijn zin heb. Volgens mij straal ik dat ook elke dag uit", besluit de buitenspeler.