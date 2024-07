Johan Derksen is van mening dat pronkt met een niet bestaande status binnen het Nederlands elftal, zo geeft de analist van het programma Vandaag Inside Oranje zondagavond aan in de talkshow. Derksen zag Memphis in de wedstrijd tegen Turkije balen na een wissel, terwijl hij in de ogen van het boegbeeld van Vandaag Inside al veel te lang de hand boven het hoofd wordt gehouden in het Nederlands elftal.

Valentijn Driessen, via een videoverbinding te gast in de uitzending, laat de naam van Memphis aan tafel vallen. De journalist van De Telegraaf zag de aanvalsleider van Oranje met verontwaardiging reageren op zijn wissel in de slotfase van de wedstrijd tegen Turkije: "Dat is toch onbegrijpelijk", steekt Driessen van wal. "Als je het hele toernooi goed speelt, dan heb je recht van spreken. Hij heeft dat niet. Er moest wat gebeuren", doelt de journalist op de rommelige slotfase van de wedstrijd, waarin Oranje het heel moeilijk had met Turkije.

Derksen is het met Driessen eens over de 'onbegrijpelijke actie' van Memphis en laakt de inbreng van de spits van Oranje op dit EK: "Memphis parasiteert op een niet bestaande status. Ik kan me helemaal niet herinneren wanneer hij voor het laatst goed gespeeld heeft", zegt Derksen, die het ook niet al te serieus neemt dat Memphis topscorer aller tijden van Nederland lijkt te worden: "Omdat we ook wel eens tegen Liechtenstein spelen, dan schiet hij er vijf in. Het is eigenlijk begonnen toen Koeman hem in de spits zette, omdat hij zich te groot voelde om op linksbuiten te spelen", stelt de vaste gast van Vandaag Inside.

De 75-jarige oud-voetballer pleit voor een wijziging in de voorhoede van het Nederlands elftal. "Tegenover andere spelers is het raar dat Memphis maar mag blijven falen, met zijn rare haarband", vindt Derksen. "Is het geen idee om Memphis naar linksbuiten te verplaatsen en Gakpo in de spits?"

Bekijk hieronder het volledige gesprek tussen Driessen en de heren van Vandaag Inside Oranje:

