Johan Derksen (75) schept duidelijkheid aan kijkers na ondergaan van operatie

Johan Derksen (75) is vrijdagochtend geopereerd aan een liesbreuk, maar schuift vrijdagavond 'gewoon' aan in het programma Vandaag Inside Oranje. Dat heeft Derksen via de redactie van het programma bekendgemaakt aan de kijkers. Er was onzekerheid in hoeverre het Vandaag Inside-boegbeeld snel genoeg zou herstellen van zijn operatie.

Derksen gaf de afgelopen dagen aan er gewoon vanuit te gaan dat hij aanwezig zou zijn bij de uitzending van Vandaag Inside Oranje op vrijdagavond. Wilfred Genee had grote twijfels in hoeverre dit verstandig zou zijn, aangezien Derksen vrijdagochtend een operatie moest ondergaan. Derksen kende donderdagavond echter geen enkele twijfel, mocht de pijn het toelaten: “Het houdt niet zoveel in, ik heb het rechts ook al gehad", zei de oud-voetballer live op televisie.

Nu, een paar uur voor aanvang van het programma, maakt Vandaag Inside Oranje namens Derksen bekend dat de analist vrijdagavond gewoon zal aanschuiven bij de populaire talkshow: "De analist werd vrijdagochtend opnieuw geopereerd aan een liesbreuk, maar is voldoende hersteld om aan te schuiven bij Genee, René van der Gijp en Job Knoester.", schrijft de redactie van het programma.

