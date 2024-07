Klopp ziet af van bondscoachschap en kiest voor sabbatical

Jürgen Klopp gaat niet aan de slag als bondscoach van de Verenigde Staten, meldt journalist David Ornstein van The Athletic. De Duitser was door de Amerikaanse bond benaderd om de ontslagen Gregg Berhalter op te volgen, maar kiest ervoor om even afstand te nemen van het voetbal.

De Amerikanen namen eerder vandaag (donderdag) afscheid van Berhalter vanwege een teleurstellend verlopen Copa América. Het gastland werd al in de groepsfase uitgeschakeld en daarvoor is de 50-jarige bondscoach verantwoordelijk gehouden. Zo wist de ploeg in de groepsfase alleen te winnen van Bolivia en ging het onderuit tegen Panama en Uruguay. De Verenigde Staten willen op het WK in 2026, dat deels in eigen land wordt gehouden, goed beslagen ten ijs komen. Daarom werd Klopp gezien als de ideale opvolger van Berhalter.

Artikel gaat verder onder video

De Duitser, die deze zomer na negen succesvolle jaren bij Liverpool de deur achter zich dichttrok op Anfield, heeft echter bedankt voor de eer. Bij zijn vertrek bij The Reds kondigde Klopp al aan voor een sabbatical te gaan, mede doordat zijn energie opraakte. “Het is dat ik geen energie meer heb. Ik heb er nu geen probleem meer mee, ik wist al langer dat ik het op een gegeven moment zou moeten aankondigen, maar ik voel me nu helemaal prima. Ik weet dat ik de klus niet steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw kan klaren”, vertelde hij bij de bekendmaking van zijn vertrek.

Berhalter keerde vorig jaar na een eerder dienstverband als bondscoach van de Verenigde Staten en werkte toe naar het WK 2026 dat in de VS, Canada en Mexico wordt gespeeld. Hiervoor zal de USSF, de voetbalbond van de Verenigde Staten, na de afwijzing van Klopp op zoeken moeten naar een andere kandidaat. Onder meer Thierry Henry en Marcelo Bielsa worden nog genoemd als opvolger van Berhalter.

