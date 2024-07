Koeman baart opzien met opvallende actie na afloop van Nederland – Turkije

Ronald Koeman zorgde zaterdagavond op het persmoment na de wedstrijd tussen Nederland en Turkije (2-1) voor verbazing. Zodra doelpuntenmaker en uitblinker aanschoof, besloot de oefenmeester tegen het verzoek van de UEFA in om weg te lopen.

Na een aantal vragen voor Koeman op de persconferentie schuift ook De Vrij aan. “We horen ook graag vragen voor de man van de wedstrijd, Stefan de Vrij, die ook is aangesloten”, zegt een dame van de UEFA, waarna de bondscoach opstaat en wegloopt. “Het podium is voor jou, jongen. Welverdiend”, zegt hij tegen de verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer Koeman wegloopt, reageert de vertegenwoordigster van de UEFA stomverbaasd. “Oh, Ronald… We wilden graag met jullie allebei doorgaan”, geeft ze aan. Koeman en De Vrij zijn het daar duidelijk niet mee eens. “Hij is klaar”, zegt de doelpuntenmaker. Koeman voegt daaraan toe: “Nee, het is goed, nu is hij aan de beurt”, waarna hij onder gelach van de aanwezige pers de ruimte verlaat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.