Koeman dubt over onwennig middenveld en denkt aan verrassende optie

Ronald Koeman ziet als een optie voor het middenveld, zo erkent hij op de persconferentie van het Nederlands elftal. De bondscoach heeft tijdens de groepsfase veel gesleuteld aan de middenlinie en dat komt onder meer door de afwezigheid van de geblesseerde en .

“Het is ook duidelijk dat we veel gewisseld hebben”, geeft Koeman toe. “Dat is ook ingegeven door de vele afwezigen die we hebben, met name op het middenveld. Dan kijk je naar een ander, nieuw middenveld. Dat is bij momenten goed geweest en soms ook niet. Daar probeer je wel weer een logische keuze in te maken. Daley is daarin zeker een optie, maar dat is hij voor meerdere posities."

De afwezigheid van De Jong en Koopmeiners zorgt ervoor dat het Nederlands elftal nog zoekende is op het middenveld. “Het is duidelijk dat de ruimtes, en ook op het middenveld, dat daar echt wel dingen in kunnen en moeten verbeteren. Dat komt ook wel doordat we met een heel nieuw middenveld spelen.”

Volgens Koeman vraagt dat dan ook aanpassingsvermogen van zowel de middenvelders zelf, maar ook van de spelers die daarvoor en daarachter spelen. “Dat ligt zeker niet alleen aan het middenveld. Daar proberen we gewoon iedere keer de beste keuze in te maken", besluit de bondscoach het onderwerp.

