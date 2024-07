Koeman en Dumfries reageren samen op meespelende factor buiten de lijnen

Ronald Koeman en hebben samen op de persconferentie gereageerd op een vraag over de passie bij de Turkse fans. Turkije zal tijdens de kwartfinale tegen het Nederlands elftal gesteund worden door duizenden supporters in het Olympiastadion van Berlijn.

Bondscoach Koeman wordt niet per se heel warm of koud van de Turkse fans, zo vertelt hij in andere woorden op de persconferentie, daags voor de confrontatie op het EK 2024 in Duitsland. “Veel spelers - en ikzelf ook - hebben ervaring met spelen tegen Turkse clubs. Dan zeiden we altijd dat je moet zorgen dat je de bal houdt, dan worden ze vanzelf stil”, legt Koeman uit.

Ook Dumfries weet wat hem te wachten staat. In Italië zal de Nederlandse rechtsback ook wel wat gewend zijn. “We weten wat we kunnen verwachten en persoonlijk geeft het mij altijd een boost. Je kunt elkaar waarschijnlijk wat minder goed horen, maar je moet afspraken goed nakomen. Daar vertrouw ik op”, zegt de vleugelverdediger van Internazionale.

Zaterdagavond om 21.00 uur staat de laatste kwartfinale van het EK 2024 gepland, Nederland – Turkije dus. Mocht Oranje een ronde verder komen, dan speelt het in Dortmund tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Engeland en Zwitserland, die op zaterdag om 18.00 uur afgewerkt zal worden.

