Koeman maakt basisopstelling Nederland tegen Turkije bekend: zijn er verrassingen?

Ronald Koeman heeft de elf namen bekendgemaakt waarmee het Nederlands elftal gaat starten tegen Turkije. Er is geen wijziging ten opzichte van het achtste finale-duel tegen Roemenië, want toen startte Steven Bergwijn, en dat doet hij nu ook tegen Turkije. De aanvaller van Ajax wordt door de bondscoach tegen Turkije op het veld gezet. Voor de rest zijn er weinig verrassingen.

Het middenveld, wat na de achtste finale in de Allianz Arena in München veel complimenten kreeg, blijft hetzelfde als afgelopen dinsdag. Tijjani Reijnders, Xavi Simons en Jerdy Schouten completeren de middelste linie. Donyell Malen start dus wederom niet in de basis.

Achterin zijn er ook geen verrassingen. Nathan Aké en Denzel Dumfries zijn ook tegen Turkije de links- en rechtsback. Virgil van Dijk en Stefan de Vrij zijn de centrale verdedigers van dienst tegen de Turken.

De winnaar van Nederland – Turkije speelt komende woensdagavond om 21.00 uur de halve finale tegen Zwitserland of Engeland in Dortmund. Diegene die de halve finale dan wint, speelt op zondag 14 juli om 21.00 uur de allesbeslissende finale in het Olympiastadion van Berlijn. De tegenstander zal dan Spanje of Frankrijk zijn.

Volledige opstelling Oranje: Verbruggen; Aké, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Reijnders, Schouten, Simons; Gakpo, Depay, Bergwijn.

