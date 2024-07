Koeman sneert naar de media: 'Echt een mondiaal probleem'

Ronald Koeman vindt dat zijn spelers en hijzelf soms te hard worden aangepakt door de media. Volgens de bondscoach is dit echter geen probleem dat alleen in Nederland speelt, maar gebeurt dat in veel landen.

Tegen de NOS vertelt Koeman dat hij wel wat vaker de mening van het Nederlandse volk zou willen horen. "Dat is misschien wel jammer. We krijgen dingen vanuit de media vaak mee. We horen niet zozeer wat het land ervan vindt." Ook vindt de bondscoach de pers niet altijd netjes. "Wat mij betreft mag het wel wat positiever en respectvoller als het over een coach of speler gaat. Iedereen krijgt een podium. Maar als ik hoor hoe dat in andere landen is, is dat denk ik een mondiaal probleem. Mensen die ergens mee bezig zijn en iets willen bereiken, daar moeten we iets netter en respectvoller mee omgaan."

De kritiek is sinds zijn eigen carrière flink toegenomen, denkt Koeman. "Iedereen heeft een mening en dat mag ook. Maar als je niet binnenskamers kijkt, is het wel lastig om te weten wat er precies speelt. We hebben nu te maken met meer televisie, meer programma's, social media, iedereen denkt erop te moeten gooien wat hij denkt. Dat krijgt alle aandacht, daar moet je je voor afsluiten. Dat lukt niet altijd."

Als we een wedstrijd zouden maken van wie het meest kritiek ontvangt, de Engelse ploeg of Oranje, dan winnen toch de Britten. De Engelsen hebben op papier een van de beste ploegen van dit EK, maar voetballen niet zo. "Volgens mij is de kritiek daar nog wat groter dan in ons land. Dat kan dus blijkbaar wel. Het is natuurlijk een veel groter land dan ons land. Maar wel met fantastische spelers die natuurlijk met hun bondscoach al heel lang samen zijn."

