Koeman speelt met vuur: 'Als het misgaat, krijg je heel het land over je heen'

Ronald Koeman maakte een verrassende keuze door met als rechtsbuiten te starten in plaats van in het duel van het Nederlands elftal tegen Roemenië. Het valt Kees Kwakman op dat de bondscoach niet altijd voor de meest makkelijke weg gaat.

“Het is wel zo dat Koeman af en toe voor weerstand kiest”, vertelt hij bij EK-praat op ESPN. “Hij zet Bergwijn erin. Dat had geen enkel mens zien aankomen dat hij ineens op rechtsbuiten zou gaan spelen. Hij brengt Veerman in bij een 0-1 tussenstand. Als dat misgaat of hij maakt een fout en daar komt een goal uit, dan krijg je het hele land over je heen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kenneth Perez had Jerdy Schouten wat last waardoor Joey Veerman mocht invallen. Hij vraagt zich dan ook af wie Koeman ‘in godsnaam anders had moeten inbrengen’. Kwakman heeft daar een duidelijk antwoord op. “Hij had ook Geertruida, Blind of Gravenberch kunnen brengen."

“Een winnende coach heeft altijd gelijk”, reageert Perez. “Hij is natuurlijk ook super pragmatisch aangelegd. Hij heeft er verder gewoon schijt aan. De linkerkant bestaat geen twijfel over, de rechterkant is gewoon een beetje wisselvallig. Vandaag wilde hij een rechtsbuiten die tussen de linies beter was. Hij vond dat Malen meer pure snelheid is en Frimpong misschien ook wel. Dan snap ik wel dat als je dat vindt als trainer, dat je dan eerder kiest voor Bergwijn.”

Kees Luijckx begreep de keuze van Koeman voor Bergwijn ook wel. “Op papier is het allemaal wat makkelijker uitleggen dan als het wel of niet loopt. Het liep heel goed aan die rechterkant. Ik vind Bergwijn een speler die goed tussen de linies kan spelen, ondanks dat hij ook heel veel snelheid heeft in de diepte. Het was volledig logisch.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje op rapport: véél ruime voldoendes op één speler na

Dit zijn de beoordelingen in de Nederlandse media na de zege van Oranje op Roemenië.