Koeman wekt verbazing met uitspraak: 'Als je onderdeel bent van het Nederlands elftal, kun je voor Bayern spelen'

Ronald Koeman heeft zich op de persconferentie opmerkelijk uitgelaten over de toekomst van . De bondscoach werd gevraagd naar of de aanvaller annex middenvelder voor Bayern München zou kunnen spelen, waarna Koeman op een bijzondere manier zei dat de 21-jarige Simons dat wel kan.

“Hij is een groot talent en grote talenten kunnen overal spelen”, aldus Koeman. “Hij heeft het laten zien in Nederland en afgelopen seizoen in Leipzig. Hij is een van de spelers van het Nederlands elftal. Als je onderdeel bent van het Nederlands elftal, dan kun je voor Bayern München spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Koeman weet dat Simons en zijn familie heel serieus zijn. “Hij en zijn familie denken heel goed na over de beste stappen in zijn loopbaan. Ik weet niet waar zijn toekomst ligt omdat we nu bezig zijn met het EK, maar ik wens hem de beste club en de beste stap toe. Maar daar ligt bij ons niet de focus op."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.