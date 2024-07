Koeman zorgt voor onbegrip bij Van der Gijp: ‘Bij Memphis is het nergens op gebaseerd’

René van der Gijp snapt niet dat Ronald Koeman tijdens het EK maar bleef vasthouden aan Memphis Depay. De aanvaller kampte afgelopen seizoen meermaals met blessures, maar desondanks hield de bondscoach van het Nederlands elftal gewoon vertrouwen in de spits.

"Koeman heeft op een gegeven moment gezegd: om het EK te winnen heb ik een goede Memphis nodig. Maar waar was dat nou eigenlijk op gebaseerd?", vraagt Van der Gijp zich bij Vandaag Inside Oranje af. "Als nou die trainer van Engeland (Gareth Southgate, red.) zegt: om het EK te winnen heb ik een goede Harry Kane nodig, dan is dat wel ergens op gebaseerd, want Kane heeft er veertig gemaakt. Bij Memphis is het nergens op gebaseerd, hij heeft het hele jaar niet gespeeld. Dat is op zich gek, om je daar dan aan vast te houden. Dan is het hoop."



Johan Derksen sluit zich bij zijn collega aan. "Het is een klap in het gezicht van Brobbey en Weghorst, die ik niet zo hoog aansla maar waar ik wel een zwak voor heb", erkent hij. "Zo'n Brobbey, die denkt ook: die Memphis, er komt geen kloten van terecht in drie wedstrijden en ik word er niet eens ingezet."

Volgens Valentijn Driessen is dat ook de mening van de Nederlandse voetballiefhebber. "Heel Nederland was daar natuurlijk wel pissed over. Als je in zo’n Oranjemars terechtkomt, dan roepen ze allemaal: maak die Memphis af. Nou ben ik er niet om Memphis af te maken”, vertelt hij.

