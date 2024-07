Lovende woorden voor speler AZ: 'Ik vergelijk hem met Andrea Pirlo'

Alex Pastoor vindt een heel belangrijk speler voor dit AZ. Volgens de trainer en analist heeft de middenvelder van de Alkmaarders een soort Andrea Pirlo-achtige rol bij de club.

Voorafgaand aan het oefenduel AZ-Atalanta wordt Pastoor gevraagd naar zijn mening over Clasie. In het verleden werkte het duo met elkaar samen. "Hij is mega belangrijk voor dit AZ", zegt hij in gesprek met Ziggo Sport. "Ik heb heel veel wedstrijden van de club gezien waarin hij speelde. De transfer van Tijjani Reijnders naar AC Milan kun je voor een heel groot deel ook op zijn conto schrijven. Tijjani kon gewoon doen en laten wat hij wilde, want Jordy dekte hem altijd in de rug."

Maar de lof voor Clasie houdt daarmee niet op. "Ik vergeleek hem in het verleden en vergelijk hem nu vaak met Andrea Pirlo. Voordat hij een bal afpakte, door een passlijn dicht te lopen, zag hij al waar een bal naartoe moest. Dus Clasie is voor mij de meesterpasser." De middenvelder van AZ wordt niet vaak bedolven onder de complimenten, maar is voor de club goud waard, stelt Pastoor. "D spelers die kunnen faciliteren, die andere spelers beter kunnen laten spelen, dat is een ondergewaardeerde rol."

AZ oefent zaterdag thuis tegen het Atalanta Bergamo van onder andere Teun Koopmeiners, die eerder bij de club speelde. Het duel is om 15:00 begonnen.