Marco van Basten is groot nieuws in Turkije na dubieuze uitspraken bij de NOS

In de Turkse media worden de uitspraken die Marco van Basten vrijdagavond deed over de schorsing van , breed uitgemeten. Van Basten zei bij de NOS het onterecht te vinden dat de Turkse centrumverdediger voor twee wedstrijden is geschorst, vanwege het wolvengebaar dat hij in de achtste finales tegen Oostenrijk (1-2 zege) maakte.

Demiral gidste Turkije afgelopen dinsdag met twee doelpunten voorbij Oostenrijk. Na een van zijn treffers maakte hij een gebaar met zijn handen, welk gebaar in Turkije bekend staat als het gebaar voor De Grijze Wolven, een rechts-nationalistische groepering. Demiral werd voor twee duels geschorst door de UEFA, waardoor hij het kwartfinaleduel van zaterdagavond met Oranje (21.00 uur) moet missen.

“Ik vind het wel raar dat ze hem schorsen”, zei Van Basten vrijdagavond bij de NOS. Volgens de oud-topvoetballer was het niet aan de UEFA om Demiral te bestraffen. “Zouden de Turken, mits ze een gevoel hebben van ‘dit kan niet’, niet de eerste moeten zijn om te schorsen? Wie is de UEFA om te zeggen: dit mag je niet doen. Nu laat je juist de politiek weer meespelen, want je laat iemand schorsen. Dan zijn ze toch gewoon met politiek bezig? Ik vind het heel raar. Houd het bij het voetbal.”

De uitspraken van Van Basten over de schorsing van Demiral, zijn inmiddels ook in Turkije opgepakt. Habertürk, een van de grootste kranten van Turkije, schrijft dat ‘de legendarische Nederlandse voetballer Marco van Basten Merih Demiral steunt’. Ook sportkrant Fanatik licht de woorden van de analist uit en noemt deze complimenteus ‘treffend’.

