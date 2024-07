'Twee Champions League-clubs melden zich bij De Ligt, maar Oranje-international heeft keuze al gemaakt'

Het Europees Kampioenschap is in volle gang en kwam weliswaar nog geen minuut in actie, maar is desondanks onderwerp van gesprek in Duitsland en Engeland. Manchester United hoopt de centrale verdediger deze zomer binnen te halen en de speler zelf ziet een overgang naar Old Trafford naar verluidt ook wel zitten. De Ligt zou zelfs ‘nee’ hebben gezegd tegen een transfer naar Liverpool of Paris Saint-Germain.

Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk van BILD tenminste. De toekomst van De Ligt is al even onderwerp van gesprek. De Nederlander maakte in de zomer van 2022 nog voor veel geld de overstap van Juventus naar Bayern München en was tijdens zijn eerste twee seizoenen in Duitsland indien fit normaal gesproken basisspeler, maar de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Bundesliga zou desondanks van hem af willen. De Ligt mag bij een goed bod vertrekken en Manchester United is een van de clubs die zijn komst wel zien zitten.

In Engeland lonkt een hereniging met Erik ten Hag, de trainer die hem in 2018 aanvoerder maakte van Ajax. De Ligt bekroonde zijn sterke ontwikkeling in Amsterdam in de zomer van 2019 met een overgang naar Juventus en staat vijf jaar later dus voor een nieuwe transfer. Volgens Falk hebben Manchester United en Bayern München tot op heden geen contact gehad over transfersommen en voorwaarden voor een mogelijke deal, maar weet De Ligt al wel wat hij wil. Als het aan de Nederlander ligt, dan speelt hij met ingang van volgend seizoen voor Manchester United.

De centrumverdediger zou er een overgang naar Liverpool of PSG zelfs voor laten schieten. Beide clubs zouden in de voorbije 24 uur een poging hebben ondernomen om De Ligt voor de neus van Manchester United weg te kapen, maar heeft hij het voorstel van de nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland én de regerend kampioen van Frankrijk naast zich neer hebben gelegd. Simpelweg omdat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Manchester United. Toch wel opvallend, aangezien Liverpool en PSG zich in tegenstelling tot The Red Devils wél hebben gekwalificeerd voor de Champions League.

Matthijs de Ligt has REJECTED Liverpool and Paris Saint-Germain. Both clubs were told the player ONLY wants to join Manchester United. [@cfbayern] pic.twitter.com/m05cFPI3oP — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 4, 2024

