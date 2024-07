Micky van de Ven krijgt blackout tijdens interview en vraagt Nederlandse journalist om hulp

is op social media verschenen vanwege het feit dat hij een Engels woord vergat tijdens een interview met de pers. De speler van Tottenham Hotspur kon niet op het woord 'recovery' komen.

Het gaat om een interview na het laatste duel, tegen Turkije (2-1 winst). De Nederlandse verdediger viel in de 73e minuut in voor Nathan Aké en deed dat erg sterk. Of hij in het komende duel tegen Engeland in de basis staat, bijvoorbeeld om Bukayo Saka af te stoppen, is nog maar de vraag.

In het interview na de wedstrijd beleefde Van de Ven een blackout-moment, toen hij niet op het woord 'recovery' kon komen. Nadat hij enkele seconden naar het woord gezocht had, besloot hij de hulp van een Nederlandse journalist, in dit geval Bas Scharwachter van NU.nl, in te schakelen. Die kon wel snel op het woord komen, waardoor het interview weer door kon gaan.

