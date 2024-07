Nagelsmann laat bizar kapsel van Andrich niet onbesproken tijdens persconferentie daags voor duel met Spanje

Duitse middenvelder Robert Andrich verscheen op donderdagochtend met een wel heel opvallend kapsel op het trainingsveld. Met een compleet roze kapsel was Andrich aan het trainen voor de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland. Bondscoach Julian Nagelsmann reageerde tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Spanje op het kapsel van Andrich.

“Ik zag het gisteren voor het eerst. Het verbaast me dat het een onderwerp is in de sportrubriek, het is meer een onderwerp voor de Bunte (een showbizzblad in Duitsland, red). Iedereen moet het doen zoals hij of zij het leuk vindt. Ik hou me buiten zulke topics”, vertelde Nagelsmann op de persconferentie daags voor de kwartfinale tegen Spanje.

Artikel gaat verder onder video

“Aan het eind van de dag zijn er kapsels die iets meer inzet vereisen voor topprestaties dan andere. Of Robert daar één van is, moeten jullie zelf maar beoordelen”, zei de oefenmeester van het Duitse nationale elftal lachend. Duitsland eindigde eerste in de poule met Hongarije, Zwitserland en Schotland, won vervolgens van Denemarken, en staat nu in de kwartfinale tegenover Spanje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.