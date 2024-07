Nederlands elftal kent scheidsrechter voor kwartfinale tegen Turkije

Clément Turpin heeft zaterdagavond de leiding over de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije, zo heeft de UEFA donderdagochtend bekendgemaakt. De Franse arbiter staat er niet bij iedereen in Nederland goed op, gezien incidenten uit het verleden.

Tot dusver floot de 42-jarige leidsman twee wedstrijden op het EK in Duitsland. Turpin had de leiding over de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland, waarin hij direct al een rode kaart moest geven. Vervolgens leidde de arbiter de ontmoeting tussen Engeland en Slovenië in Groep C in goede banen. Nu wacht voor de Fransman de eerste wedstrijd in de knock-outfase van dit toernooi.

Nederlanders zullen Turpin kennen van wedstrijden in de Europese competities. In het verleden floot de arbiter het duel tussen Feyenoord en AS Roma in 2015. Deze wedstrijd besloot hij, tot ongenoegen van de Rotterdamse fans, te staken vanwege een opblaasbanaan die op het veld werd gegooid. Daarnaast gaf hij in deze wedstrijd een directe rode kaart aan Feyenoord-spits Mitchell Te Vrede.