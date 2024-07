Noodweer in Enschede heeft grote gevolgen voor FC Twente-verdediger Alfons Sampsted

Het noodweer in het oosten van het land heeft grote gevolgen voor FC Twente-verdediger . Zijn auto is ‘kopje onder’ gegaan toen de parkeerkelder van het appartementengebouw De Baurichter aan de Getfertweg volliep.

Het water in de verdiepte binnenplaats van het complex staat 2,3 meter hoog, zo schrijft TC Tubantia. De auto's die er stonden, zijn gezonken. De grijze Cupra van Sampsted drijft met de achterklep open: bij moderne auto's opent de kofferbak vaak vanzelf als de auto te water raakt. De hoedenplank is weggedreven met daarop twee schoenen. Iets verderop drijft een wedstrijdbal van FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Het zijn de spullen van Sampsted, zo bevestigt zijn broer Sveinn. Zelf heeft de verdediger de overstromingen niet meegemaakt, want hij was in Oostenrijk op trainingskamp met de selectie van FC Twente. “Hij zit nu in de bus terug. Ik zou hem vanavond met zijn auto ophalen.”

Sveinn heeft inmiddels telefonisch contact gehad met zijn broer. "Hij begon keihard te lachen. In shock denk ik. De rest van de bus zal nu ook wel weten wat er aan de hand is." Behalve schoenen en een voetbal drijven ook groene kerstballen rond. “Ook zijn berging is volgelopen. Daar bewaarde Alfons zijn kerstspullen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 FC Twente zet komst van Weghorst nog niet uit het hoofd: ‘We hebben nog contact’

FC Twente hoopt nog altijd op de komst van Wout Weghorst, al wordt dat een lastige opgave.