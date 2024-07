Opstelling Ajax: Farioli kiest tegen Olympiakos voor veel ervaren krachten, Hato ontbreekt met blessure

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het oefenduel met Olympiakos bekendgemaakt. De oefenmeester kiest over het algemeen voor een vrij ervaren basiself, maar heeft ook plek voor de talentvolle Dies Janse, Kian Fitz-Jim en Jaydon Banel. Jorrel Hato is er niet bij. De verdediger is geblesseerd.

Op doel kiest Farioli vrijdag voor Remko Pasveer. De veertigjarige sluitpost verlengde eerder deze week zijn contract en mag dus ook weer minuten maken voor de hoofdmacht. Achterin is er plek voor Owen Wijndal, Devyne Rensch, Josip Sutalo en Janse, die vermoedelijk binnenkort een nieuwe verbintenis tot medio 2029 gaat tekenen.

Controlerend op het middenveld kiest de Italiaanse oefenmeester voor Jordan Henderson, met naast hem Kenneth Taylor. De meest vooruitgeschoven middenvelder is Fitz-Jim. In de punt van de aanval is een plekje vrij voor Chuba Akpom, die wordt geflankeerd door Carlos Forbs en Banel.

Het vijfde en laatste oefenduel van Ajax in de voorbereiding begint vrijdag om 15.00 uur, wanneer Olympiakos de tegenstander is in de afsluiting van het trainingskamp. Donderdagavond werd er al geoefend tegen Al-Wasl, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Wijndal; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Banel, Akpom, Forbs.

Last 𝗫𝗜 of the #PreSeason! 📝 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2024

