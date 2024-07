Opvallend: Nick van der Velden (42) maakt voor tienduizenden euro's transfer naar Spanje

Een opvallende transfer: Nick van der Velden (42) maakt de overstap van AZ naar het Spaanse CD Castellon. Het trainerstalent van de Alkmaarders wordt in Spanje toegevoegd aan de trainersstaf van Dick Schreuder, die met het binnenhalen van sowieso al op de Nederlandse tour is. Nu plukt de oud-trainer van PEC Zwolle ook een trainerstalent uit de Nederlandse competitie weg, meldt De Telegraaf.

Van der Velden was afgelopen seizoen actief als trainer van AZ Onder 16. Binnen de jeugdopleiding van de Alkmaarders had Van der Velden nog een contract voor een seizoen, wat CD Castellon heeft besloten af te kopen. Er wordt vanuit Spanje een transfervergoeding van tienduizenden euro's overgemaakt naar Alkmaar, zo weet De Telegraaf. Naast CD Castellon was ook Ajax gecharmeerd van Van der Velden. Het is niet duidelijk of de Amsterdammers concrete interesse hadden, maar uiteindelijk heeft Van der Velden gekozen voor een avontuur in Spanje.

De 42-jarige Van der Velden wil vlieguren gaan maken onder de vleugels van Schreuder en zijn assistent Johan Plat. De twee Nederlandse coaches begonnen vorig seizoen aan hun avontuur bij CD Castellon en wisten direct te promoveren naar het tweede niveau van Spanje. In die fraaie competitie wacht komend seizoen een uitdaging voor Van der Velden.