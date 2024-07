Pedri laat voor het eerst sinds blessure van zich horen en reageert op Kroos

Pedri heeft gereageerd op zijn blessure die voor hem het einde van het Europees Kampioenschap betekende. Na een overtreding van is de middenvelder van FC Barcelona niet meer inzetbaar gedurende de rest van het toernooi.

Daags na de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland bood Kroos al zijn excuses aan voor de overtreding die hij in de eerste vijf minuten maakte op Pedri. De Spanjaard moest zich vrij snel na het moment laten vervangen en mist ook de rest van het EK. “Beterschap aan Pedri”, schreef de middenvelder op Instagram. “Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om je te blesseren. Een spoedig herstel en het allerbeste. Je bent een geweldige speler.”

Artikel gaat verder onder video

Zondag heeft de Spanjaard via Instagram gereageerd op de boodschap van Kroos. “Bedankt Toni Kroos voor je bericht. Dit is voetbal en deze dingen gebeuren. Je carrière en je staat van dienst blijven altijd bestaan”, looft hij de Duitser, die tegen Spanje zijn laatste wedstrijd in zijn carrière speelde.

“Ik kwam naar Duitsland voor het EK en ik zal hier tot het einde blijven. Er bestaat namelijk geen twijfel over dat deze droom voortduurt. Deze week is het mijn beurt om aan te moedigen en bij te dragen aan deze geweldige familie. Jullie steun is ongelooflijk geweest. Het moeilijkste moment is voorbij, de weg terug is begonnen. Kom op Spanje!” Spanje staat dinsdagavond in de halve finale van het EK tegenover Frankrijk. Dat duel wordt om 21.00 uur gespeeld in München.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.