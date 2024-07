PSV kondigt per ongeluk een nieuwe speler aan, maar grijpt direct in

PSV heeft zondag onbedoeld de komst van naar Eindhoven bevestigd, zo blijkt uit een filmpje van de Brabantse club. PSV presenteerde zondag als nieuwste aanwinst, maar maakte in de aankondiging ook al per ongeluk de komst van Flamingo bekend. Inmiddels heeft PSV de video verwijderd, maar het fragment is nog wel te vinden op sociale media.

De langverwachte transfer van Driouech naar PSV werd zondagmiddag wereldkundig gemaakt door de Eindhovenaren, die daarvoor ook een speciaal filmpje hadden opgenomen. In dat filmpje poseert echter niet alleen Driouech, maar ook Flamingo, die voor zo'n negen miljoen euro wordt overgenomen van FC Utrecht. Te zien is dat Flamingo en Driouech het gebaar van een driehoek - hoe Driouech regelmatig wordt genoemd - naar elkaar maken.

Artikel gaat verder onder video

Het is geen bewuste actie van PSV, want de regerend landskampioen heeft de video inmiddels verwijderd. Er is een nieuwe versie van het item online gezet, waarin Flamingo niet te zien is. De komst van de middenvelder van FC Utrecht lijkt wel spoedig wereldkundig gemaakt te worden, maar dat dit vandaag al gebeurde was niet de bedoeling van PSV.

Bekijk hieronder het verwijderde filmpje, waarin naast Driouech ook Flamingo te zien is.