PSV verliest drie spelers op één dag, keeper Drommel wordt boos tijdens wedstrijd tegen Paderborn

Nadat het eerste elftal van PSV met 1-2 won van SC Paderborn 07, heeft de B-keus zaterdagmiddag verloren. De reserves leden ondanks het eerste PSV-doelpunt van Couhaib Driouech een 2-1 nederlaag. Ook dit duel duurde 75 minuten.

Driouech maakte een bedrijvige indruk. In de openingsfase schoot hij op de paal na een goede kapbeweging in het strafschopgebied; niet veel later maakte hij zijn eerste treffer. De zomeraankoop rondde een aanval af op aangeven van Ricardo Pepi.

Paderborn wist de wedstrijd echter om te draaien. Door twee doelpunten van Adriano Grimaldi werd het 2-1 op het hete sportcomplex van de Duitse club. Vooral bij de 2-1 kreeg Grimaldi veel ruimte, tot woede van keeper Joël Drommel.

"Grimaldiiii... ja! Drommel is boos”, merkte commentator Evert ten Napel op in de livestream van het Eindhovens Dagblad. “1-2, veel te makkelijk, die vrijheid. Zo makkelijk daar, dat schot moet geblokt worden, daar kan de keeper niks aan doen lijkt mij.”

Drommel voorkwam daarna dat Paderborn ook de 3-1 nog maakte en zag een inzet van Grimaldi nog op de paal belanden. Voor PSV is niet alleen het resultaat teleurstellend, maar ook de opgelopen blessures. Linksback Fredrik Oppegard kon het duel niet afmaken, nadat in de eerste wedstrijd tegen Paderborn al een andere linksback was uitgevallen (Mauro Júnior). In de tweede wedstrijd raakte ook jeugdspeler Michael Bresser geblesseerd.

Opstelling PSV: Drommel; Merién, Bresser, Dams, Oppegard; Ledezma, Babadi, Til, lman; Bakayoko, Pepi, Driouech

