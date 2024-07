De Jong en Til scoren voor PSV, maar oefenwedstrijd tegen Paderborn levert één grote domper op

PSV heeft de eerste oefenwedstrijd tegen SC Paderborn 07 gewonnen. De ploeg van trainer Peter Bosz was met 1-2 te sterk voor de club uit de 2. Bundesliga. Het uitvallen van betekende wel een forse tegenvaller. Om 14.00 uur volgt een tweede wedstrijd tegen dezelfde tegenstander, maar dan spelen de B-ploegen.

Paderborn, vorig seizoen als zevende geëindigd op het tweede niveau van Duitsland, had met keeper Pelle Boevink en aanvaller Koen Kostons twee Nederlanders op het veld staan. Zij horen, net als de grote meerderheid van de opstelling, tot de vaste basisklanten van het afgelopen seizoen. PSV, dat ook met het eerste elftal aantrad, is op trainingskamp in Duitsland en de oefenwedstrijden tegen Paderborn zijn de enige duels die daar worden gespeeld. Noa Lang, terug van een blessure, speelde de gehele eerste helft mee, waarin hij fit oogde en regelmatig dreigend was.

Artikel gaat verder onder video

Na ruim een half uur opende Luuk de Jong de score voor PSV. Nadat Boevink een schot van Guus Til pakte, reageerde de spits alert. Vlak na het doelpunt volgde een tegenvaller: Mauro Júnior raakte geblesseerd en liet zich vervangen door Emmanuel van de Blaak. Het zal nog moeten blijken hoe ernstig de kwetsuur is.

In de tweede helft, die slechts dertig minuten duurde, maakte Til de 0-2 op aangeven van Ismael Saibari. Invaller Jaden de Guzman, de zeventienjarige zoon van Jonathan de Guzman, liet in de laatste minuut van de wedstrijd na om een voorzet te blokkeren, waardoor Sebastian Klaas de 1-2 kon maken.

Voor PSV is het de eerste zege van de voorbereiding, na een nederlaag tegen Anderlecht (1-2) en een gelijkspel tegen Club Brugge (1-1). PSV speelt zaterdag twee keer tegen Paderborn. De eerste wedstrijd begon om 12.00 uur; het tweede duel begint om 14.00 uur. In de tweede krachtmeting zal trainer Peter Bosz een volledig andere opstelling formeren.

Opstelling PSV: Benítez; Teze (69’ De Guzman), Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior (’35 Van de Blaak); Land, Saibari, Til; Lozano, De Jong, Lang (46' Banuah).

