PSV op oorlogssterkte tegen Paderborn: 'De dekselse Noa Lang doet ook weer mee'

PSV begint zaterdag om 12.00 uur op oorlogssterkte aan het eerste van de twee oefenduels met het Duitse SC Paderborn. Onder meer heeft een basisplaats tegen de club die uitkomt in de 2. Bundesliga.

PSV kruist deze zaterdag tweemaal de degens met de Duitse opponent, eerst om 12.00 uur en later om 14.00 uur opnieuw. Beide duels worden integraal uitgezonden door het Eindhovens Dagblad (let op, alleen voor abonnees), dat voor de gelegenheid de ervaren Evert ten Napel als commentator heeft gestrikt. De inmiddels tachtigjarige Ten Napel wordt daarbij bijgestaan door clubwatcher Rik Elfrink.

Artikel gaat verder onder video

Ten Napel is door het socialmediateam van PSV eveneens bereid gevonden om de opstelling van de Eindhovenaren wereldkundig te maken. Trainer Peter Bosz blijkt in het eerste van de twee duels voor zijn - momenteel - sterkste elf te kiezen, waarbij moet worden aangetekend dat Oranje-internationals Joey Veerman en Jerdy Schouten vanwege hun EK-deelname nog ontbreken. Lang, die vanwege een blessure maanden niet in actie kwam voor PSV, blijkt aan de aftrap te gaan verschijnen.

Opstelling PSV tegen SC Paderborn: Benítez; Teze, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Land, Saibari, Til; Lozano, De Jong, Lang