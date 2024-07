Rensch over ‘zware’ voorbereiding bij Ajax: ‘Hij laat er geen gras over groeien’

heeft zich voor het eerst uitgesproken over de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli. De rechtsachter van Ajax laat weten dat de nieuwe oefenmeester van de Amsterdammers er kort op zit en er bovendien geen gras over laat groeien.

“Pre-season is altijd zwaar”, aldus Rensch, die vervolgens in Matchday ook wat vertelt over het dagschema. “Je hebt twee trainingen per dag en bent laat thuis. We zijn hard aan het werk. Meestal ben je op zulke dagen pas om 19.00 of 20.00 uur thuis, dus het zijn lange dagen.”

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft dit seizoen een bijna een geheel nieuwe trainersstaf, waarbij de Italiaan Farioli de nieuwe hoofdtrainer is bij de recordkampioen. “Als je naar het Italiaanse elftal kijkt, zitten ze er echt kort op. Dat is met deze trainer ook. Hij laat er geen gras over groeien”, erkent Rensch.

Hij geeft echter toe dat dat misschien ook wel nodig is bij Ajax. “Er is nieuwe energie. Je ziet het ook gelijk aan al die andere spelers. Het is wel gelijk anders, maar goed anders”, besluit Rensch optimistisch.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.