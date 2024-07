Roemenië heeft geen vrees voor Nederland: ‘Klaar om grote dingen te laten zien’

Bij Roemenië zijn ze niet bang voor Nederland. De twee landen treffen elkaar dinsdagavond in de achtste finales van het Europees Kampioenschap. Volgens bondscoach Edi Iordanescu en is Oranje wel de favoriet voor de wedstrijd.

“Nederland had zich al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Misschien waren ze niet geconcentreerd”, begint Iordanescu op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Nederland over de nederlaag van Oranje tegen Oostenrijk (2-3) in de laatste groepswedstrijd. “Teams als Nederland weten hoe het werkt op dit niveau. Nederland is de favoriet voor morgen.”

Volgens de bondscoach van de Roemenen zal zijn elftal dinsdag erg goed moeten zijn om door te kunnen stoten naar de kwartfinales van het toernooi. “Nederland heeft aan de basis van voetbaltrends gestaan. Ik ben door het Nederlands voetbal geïnspireerd geraakt. Nederland heeft veel bereikt en ongelooflijke spelers. Ze hebben karakter, persoonlijkheid, spirit en veel ervaring op een groot toernooi. We moeten de perfectie benaderen om een goed resultaat te halen. We moeten onszelf niet in de problemen brengen.”

Nederlandse ervaring

Ook Marin, die in seizoen 2019/20 voor Ajax speelde, ziet Nederland als favoriet voor de zege. “Ze hebben topspelers die bij de beste teams ter wereld spelen. Ze hebben een moeilijkere start gehad, maar wij richten ons vooral op onszelf”, geeft hij aan. Over zijn tijd in Amsterdam wil de middenvelder niet heel veel kwijt. “Ik heb veel geleerd van mijn periode bij Ajax. Het was een moeilijk jaar, maar het is voor mij verleden tijd.”

Roemenië stuntte in de groepsfase door in een groep met België, Slowakije en Oekraïne op de eerste plaats te eindigen. Dat zorgt volgens Marin voor nog hogere verwachtingen. “Voor dit toernooi waren de verwachtingen al hoog, maar nu zijn ze nog hoger. We staan er goed voor en kunnen met de druk omgaan. We zijn klaar om grote dingen te laten zien.” De wedstrijd tussen Roemenië en Nederland staat dinsdagavond om 18.00 uur op het programma. Het duel wordt gespeeld in München.

