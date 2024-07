Roep om Oranje-aanvaller neemt toe: Koeman verlaat met hem ‘als laatste’ het trainingsveld

Ronald Koeman sprak zowel in de aanloop als tijdens het Europees Kampioenschap zijn vertrouwen uit in , maar de aanvaller van het Nederlands elftal worstelt duidelijk met zijn vorm. In de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië kwam het er opnieuw niet helemaal uit. Tijdens het duel in München nam de roep om én al toe. Laatstgenoemde maakte woensdag een ‘scherpe’ indruk op het trainingsveld en verliet met Koeman als laatste het veld.

Dat schrijft de NOS woensdagavond althans. Zirkzee kwam dit EK nog niet in actie. Dat de spits van Bologna überhaupt bij de selectie van het Nederlands elftal zit, is eigenlijk al een verrassing. Hoewel na een sterk seizoen in Italië werd verwacht dat Koeman een beroep op hem zou gaan doen, liet de bondscoach hem in eerste instantie buiten zijn groep. Daar kwam verandering in nadat zowel Frenkie de Jong als Teun Koopmeiners al was weggevallen en ook Brobbey sukkelde met fysieke klachten. Koeman liet Zirkzee om die reden alsnog overvliegen vanuit de Verenigde Staten, waar laatstgenoemde van zijn vakantie genoot.

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee meldde zich zodoende alsnog in Wolfsburg, maar wacht dus nog op zijn eerste minuten op dit EK. De centrumspits moet zijn debuut voor het Nederlands elftal sowieso nog maken. Dat lijkt deze zomer een moeilijk verhaal te gaan worden. Koeman behoudt vooralsnog al het vertrouwen in Memphis en Wout Weghorst is zijn tweede spits. Daarnaast beschikt de keuzeheer ook nog over Brobbey, die evenals Zirkzee nog niet in actie kwam op dit EK. Tijdens de ontmoeting met Roemenië nam op social media de roep om Brobbey of Zirkzee echter al toe. “Ik zou Brobbey/Zirkzee brengen voor Memphis, heeft WEER niet zijn wedstrijd. Tijd voor een échte spits!”, zo schreef iemand op X. “Ik denk dat op dit moment heel Nederland behalve Koeman Weghorst, Zirkzee of wie dan ook in de spits wil zien in plaats van Memphis”, zo klonk het bij een ander.

Aan Zirkzee de taak om Koeman op het trainingsveld op andere gedachten te brengen. De spits oogde woensdag op de training in elk geval ‘scherp’, zo zag de NOS. “Koeman zag het goedkeurend aan, maakte na afloop een praatje met de aanvaller van Bologna en verliet met hem als laatste het trainingsveld”, zo klinkt het. Naast Zirkzee krijgt ook Ryan Gravenberch een vermelding. Volgens de NOS was de middenvelder van Liverpool, die óók nog wacht op zijn eerste minuten op dit EK, verantwoordelijk voor de ‘mooiste’ goals.

