Speler met nul minuten maakt indruk bij Oranje: 'De mooiste goals kwamen van zijn voet'

heeft daags na de ontmoeting tussen Roemenië en het Nederlands elftal in de achtste finales van het EK in Duitsland een goede indruk achtergelaten op het trainingsveld. Dat schrijft de NOS althans. De middenvelder van Liverpool kwam nog niet in actie op het eindtoernooi, maar liet zich woensdag gelden met ‘mooie’ doelpunten.

Gravenberch was een van de grote en misschien wel dé verrassing in de selectie van het Nederlands elftal. De voormalig Ajax-middenvelder droeg tot de vriendschappelijke interland tegen Canada op 6 juni weliswaar al elf keer het shirt van zijn land, maar zijn laatste minuten in dienst van de nationale ploeg dateerden van 25 september 2022. Gravenberch behoorde nadien nog wel tot de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar in maart 2023, maar hoefde toen niet op speeltijd te rekenen.

Gravenberch maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Bayern München. Zijn dienstverband in Zuid-Duitsland was echter weinig succesvol. Na één jaar verruilde hij de Duitse grootmacht al voor Liverpool. Ook op Anfield moet de Nederlander geduldig wachten op zijn kans. Tijdens zijn eerste seizoen kwam hij uiteindelijk tot 38 wedstrijden, goed voor vier doelpunten en twee assists. Gravenberch leek in eerste instantie niet op een EK-uitverkiezing te hoeven rekenen, maar doordat Koeman in de aanloop naar het eindtoernooi de ene na de andere middenvelder zag wegvallen, nodigde hij hem tóch uit voor het trainingskamp in Zeist.

De Amsterdammer had een basisplaats in de oefeninterland tegen Canada, maar kwam tijdens het EK in Duitsland nog niet in actie. Of daar nog verandering in komt, zal moeten blijken. Gravenberch laat op het trainingsveld in elk geval een goede indruk achter. “De wisselspelers stonden wel op het veld op voetbalschoenen en trainden onder leiding van assistent Michael Reiziger. Het ging er fanatiek en bevlogen aan toe”, zo schrijft de NOS daags na de 3-0 zege van Oranje op Roemenië. “De man die indruk maakte tijdens de training, was een speler die nog niet in actie kwam tijdens dit EK: Ryan Gravenberch. De mooiste goals in de verschillende partijvormen kwamen van zijn voet, tweemaal verschalkte hij de keeper met een stiftballetje.”

Gravenberch heeft op het middenveld flinke concurrentie. Koeman geeft vooralsnog de voorkeur aan Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Joey Veerman, terwijl ook Georginio Wijnaldum al diverse keren zijn opwachting maakte. Gravenberch weet overigens al wel hoe het is om minuten te maken op een EK. Tijdens EURO 2020 - vanwege de coronacrisis gespeeld in 2021 - mocht hij van toenmalig bondscoach Frank de Boer invallen tegen Oostenrijk. In de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië maakte Gravenberch zelfs de negentig minuten vol.

