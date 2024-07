Ronald de Boer geniet van Ajax-parel: ‘Hij is een soort combinatie van Iniesta en Xavi’

Ronald de Boer heeft in de voorbeschouwing van de oefenwedstrijd tussen Ajax en Rangers FC flinke complimenten uitgedeeld aan . De middenvelder, die nog niet door wist te breken in de hoofdmacht, krijgt de in de voorbereiding de kans om zich te bewijzen en doet dat volgens De Boer uitstekend.

De Boer krijgt bij Ziggo Sport de vraag wat de Ajax-fans dit seizoen van Fitz-Jim moeten verwachten. “Hij laat zich echt zien. Ik hoor hele goede verhalen over hem, want hij speelde tegen Sint-Truidense V.V. heel goed”, begint de analist lovend.

“Hij heeft ongelofelijk veel inzicht. Toen hij van de jeugdopleiding van AZ kwam, zag ik het al direct: deze jongen is een soort Iniesta of Xavi, als type”, zegt de oud-voetballer vervolgens. “Hij is heel goed met zijn linker-en rechterbeen om het spel te versnellen. Ik hoop dat hij weer een stap gaat maken. Deze jongen heeft in mijn ogen echt het inzicht om een hele goede middenvelder te worden.”

Fitz-Jim werd vorig seizoen verhuurd aan Excelsior, maar werd al in de winterstop teruggehaald naar Amsterdam. Opvallend genoeg kreeg hij maar amper minuten in de hoofdmacht. “Hij is lekker bezig”, besluit De Boer.

