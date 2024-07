Ronald Koeman is een betere bondscoach dan Louis van Gaal. Althans, dat is de mening van Valentijn Driessen. De journalist vindt het prettig dat het bij de huidige bondscoach niet altijd over hemzelf gaat, wat bij zijn voorganger wel af en toe het geval is.

“Ik vind Ronald Koeman een betere bondscoach”, geeft Driessen in de podcast Kick-off aan wanneer gevraagd of hij Koeman of Van Gaal beter vindt. “Omdat hij nu in de halve finale staat. Nee, maar Koeman betrekt niet alles op zichzelf en Van Gaal betrekt altijd alles op zichzelf. Van Gaal heeft ook verschrikkelijk gefaald in die wedstrijd tegen Argentinië (in de kwartfinale van het WK in 2022, red.). We gingen allemaal juichend weg, want we waren teruggekomen tot 2-2. Maar op het moment dat je 2-2 staat moet je doorbijten en niet naar achteren gaan lopen. Hij zette Weghorst toen als aanvallende middenvelder. Dat is de grootste blunder uit zijn carrière geweest.”

Een andere reden voor Driessen om Koeman boven Van Gaal te verkiezen, is de manier waarop hij speelt. Waar de laatstgenoemde regelmatig met vijf verdedigers aantrad, speelt Koeman ‘gewoon’ met vier man achterin. “Wat ik Koeman moet nageven, is dat hij speelt volgens het Nederlandse systeem. Daar ben ik wel heel erg van gecharmeerd. Hij zet Gakpo gewoon aan de linker buitenkant, waarin hij het beste rendeert.”

Mike Verweij neemt het nog wel voor Van Gaal op door het WK van 2014 erbij te pakken. Nederland reikte toen tegen alle verwachtingen in tot de halve finale van het toernooi. “Toen was het enorm knap”, stelt hij. Volgens Driessen valt dat allemaal wel mee. “Met spelers als Wesley Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie, Nigel de Jong”, somt hij op. “Die had veel betere spelers. Het was weliswaar een elftal waarin de grote jongens langzamerhand aan het wegzakken waren, maar die hebben zich voor dat toernooi nog geweldig kunnen opladen.”

