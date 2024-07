Koeman lyrisch over Oranje-international: ‘Als we nog meer spelers hadden met zo'n groot hart als hij…’

Ronald Koeman is na afloop van het met 2-1 gewonnen kwartfinaleduel van Oranje met Turkije lovend over , ondanks dat de verdediger een zwakke eerste helft speelde en aan de basis stond van het doelpunt dat Oranje na ruim een halfuur incasseerde.

Het openingsdoelpunt van Turkije kwam in de 38ste minuut na een hoekschop, die door Dumfries goedkoop weggeven werd. Nadat een Turks afstandsschot werd gesmoord door Nathan Aké, leek Dumfries de bal binnen te kunnen houden of in elk geval een hoekschop te kunnen voorkomen. De rechtsback liet de bal echter gaan, waarschijnlijk in de veronderstelling dat Oranje een doeltrap zou krijgen. waardoor Turkije mocht aanleggen voor een hoekschop.

De hoekschop werd in eerste instantie nog weggewerkt door Oranje, maar vervolgens werd de bal opgepikt door Arda Güler. Die bracht de bracht vervolgens in de zestien, waar Samet Akaydin met het hoofd kon scoren bij de tweede paal. Doelman Bart Verbruggen zag er niet goed uit bij de treffer, maar wat ook opviel was dat Dumfries niet goed dekte. De verdediger werd online hevig bekritiseerd door veel kijkers en ook Koeman erkent dat zijn pupil er niet goed uitzag bij het doelpunt van de Turken.

“Ik dacht: wat doet Denzel?”, reageert Koeman na afloop voor de camera van de NOS. “Volgens mij was het een corner en hij liet de bal lopen. Dus ik dacht: waarom houd je hem niet in? Hij laat hem lopen, maar hij moet de bal gewoon wegtrappen. Ik denk dat hij niet gezien heeft dat Aké de bal geraakt heeft.”

“Op zich hebben we de corners goed verdedigd vandaag. Maar dit is een moment waarbij we achterin geen lijn houden, waardoor het geen buitenspel is”, analyseert Koeman. “Dat is ook hun kracht.”

Dumfries wist zich uiteindelijk te revancheren voor het moment, want in de tweede helft was hij met een lage voorzet betrokken bij het winnende doelpunt van Oranje, dat uiteindelijk op naam kwam van de Turkse verdediger Mert Müldür. "Als we nog meer spelers hadden met zo'n groot hart als Denzel, dan hadden we het nog beter kunnen doen", is Koeman lovend over Dumfries.